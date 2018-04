13 errores comunes al organizar tu boda

Cada cabeza es un mundo y eso se refleja en el momento en que una pareja desea planificar un evento tan importante como su boda. Para que disfrutes todo el proceso, Braulio Segura, Ashley Alemany y Jean Roldán, tres expertos en organizaciones de bodas, nos comentan cuáles son los errores más comunes y cuál es la solución para que no arruinen este inolvidable día.

1- No plantear el presupuesto. Todo se basa y gira en torno a él. Las parejas debe planificarse, pautar un presupuesto y buscar ayuda de profesionales.

2-Llevarse de las tendencias. No siempre se pueden llevarse de lo que está a la moda. A veces hay que aterrizar en la realidad.

3-Involucrar mucho a la familia. Cuando se involucran muchos familiares suele haber demasiadas opiniones. Al final, la última palabra la deben tener los novios, este es su momento.

4-El lugar que sueñas no siempre es el mismo en el que te casas. Se deben tener presentes las ventajas y las desventajas.

5-Falta de planificación y/o no ponerse de acuerdo. Un planificador puede llevar la agenda, llamar a los invitados, contactar suplidores, pero la última palabra la tienen los novios y, por falta de planificación, terminan arrollándose.

6-Querer planificar la boda ellos mismos y buscar la colaboración de familiares en la boda. Los novios deben buscar ayuda profesional, las 6 parejas no deben tener responsabilidades en los preparativos de la boda. Aunque no tengan presupuesto suficiente para contratar un planificador, no deben llegar al punto de querer hacerlo todo ellos mismos.

7-Contar con un presupuesto justo. Todo lo contrario, hay que tener un presupuesto para imprevistos. En una boda hay muchos gastos.

8-Quedarse con la primera opción. Nunca debes elegir la primera. Hay que seguir buscando alternativas, eso te dirá qué puedes pagar y qué no.

9-Un fotógrafo aficionado te ofrece hacer las fotos porque tiene una buena cámara y le gusta la fotografía. Debes saber todo lo que te ofrece un fotógrafo profesional.

10-Querer hacer su boda igual que otra. Cada boda debe ser original y especial, pues cada pareja de novios tiene su estilo.

11-Elegir el lugar de la recepción sin antes saber si la iglesia que desean está disponible. Para seleccionar la fecha de la boda hay que confirmar si los dos lugares están disponibles antes de reservar y pagar el lugar de la recepción.

12-Dar el horario real del evento a los suplidores. Se debe dar un margen de dos horas para asegurar la entrega puntual del servicio contratado y evitar el estrés de última hora.

13-Los novios a la hora de seleccionar la música se enfocan sólo en sus gustos y preferencias. Deben tomar en cuenta a los invitados. Aunque no sean de su agrado los temas que están de moda, deben sonar. Los invitados son los que más bailan durante la noche.