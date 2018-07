15 errores que cometes al querer bajar de peso

Comer es una necesidad, pero hacerlo de manera inteligente es un arte. He aquí el secreto de la imagen y el cuerpo saludable que todos queremos; pero en su búsqueda cometemos muchos errores, como los que detallan a continuación tres profesionales en nutrición.

Erika Pérez / @draerikaperezl

1 Esperar resultados muy rápido. Es el más frecuente de todos, desde el punto de vista clínico la pérdida de peso saludable no supera las 2 o 3 libras semanales.

2 Obviar los perfiles clínicos de laboratorio. Hay que tener en cuenta que antes de cualquier rutina alimenticia hay que descartar posibles condiciones de salud, trastornos o enfermedades como la diabetes, anemia, presión arterial, entre otros.

3 Buscar dietas milagrosas. Actualmente hay más de 30 patrones dietéticos que van desde la dieta del jugo verde hasta la militar. “No hay un patrón específico ni una dieta ideal, pero sí recomendaciones de cambio de hábitos alimenticios”.

4 No incluir ejercicio. Quien no combine una buena alimentación con ejercicio estará llevando un plan incompleto donde no habrá una pérdida de grasa. “Hay pacientes delgadas que son obesas enmascaradas porque tienen más grasa que masa muscular”.

5 Olvidar la parte emocional. Se debe estar bien anímicamente, dormir adecuadamente, manejar el estrés, hacer meditación o yoga como parte de la rutina para optimizar los resultados.