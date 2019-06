$!15 maneras de decir no

Siendo asertivo

Simplemente explicas tu postura:

1. Sé educada. Di gracias por pensar en mí, pero ahora no puedo.

2. Me encantaría, pero tengo la agenda llena.

3. Ya me comprometí. Le prometí a ________.

4. La salud lo primero. Llevo un par de días que no soy yo y no podré.

5. Ofrécete para después. Aunque nunca suceda.

6. Me duele más que a ti. ¡El no poder, pero...!

7. Déjame pensarlo y te digo mañana. Al menos tienes más tiempo.

8. Da valor a tus sentimientos. Gracias, pero preferiría no hacerlo.

9. El cansancio siempre funciona. Me encantaría ayudarte, pero estoy muy agotada.

10. Gracias por pensar en mí, pero no puedo.

11. ¡Simplemente no! Y punto.