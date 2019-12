$!25 canciones que debes escuchar en esta Navidad

Llegó la Navidad, la mejor época para celebrar y compartir en familia. Si quieres entrar en atmósfera antes de que terminen las fiestas, disfruta de estas canciones clásicas para remontarte a las navidades de antaño, a la vez que creas recuerdos con tus seres queridos. ¡Feliz Navidad!

1. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

2. Noche De Paz - Andrea Bocelli

3. White Christmas - Lauren Daigle

4. Navidad (Más allá) - Gloria Estefan

5. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé

6. Santa Claus llegó a la ciudad - Luis Miguel

7. White Christmas - The Drifters

8. Ven a mi casa esta Navidad - Raphael

9. Wonderful Christmas Time - The Beatles

10. Cuando vuelva diciembre - Yaco Monti

11. Va a nevar - Laura Pausini

12. Thank God It’s Christmas - Queen

13. Navidad, Navidad - José Luis Perales

14. Jingle Bells - Lauren Daigle

15. El niño del tambor - Raphael

16. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow - Dean Martin

17. Arre Borriquito - Denise De Kalafe

18. The Christmas Song - Lauren Daigle

19. Campana sobre campana - Pandora

20. Have Yourself a Merry Little Christmas - Michael Bublé

21. Feliz Navidad - José Feliciano

22. Otra Navidad Sin Ti - Marco Antonio Solís

23. Walking In A Winter Wonderland - Dean Martin

24. El tamborilero - Raphael

25. The Christmas Song - Natalie Cole & Nat King Cole