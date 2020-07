$!3 alimentos saludables que debes evitar antes de dormir

Muchas veces pensamos que en la alimentación nocturna lo único importante es no engordar, cuando hay personas que están bajo peso o en una talla normal, por lo que esto no significa un dolor de cabeza. Sin embargo, para ellos y para todos los demás los alimentos que se consumen al llegar la noche deberían tener mayores restricciones sea cual sea el caso.

Avena. Es un cereal rico en nutrientes y muy saludable para todas las edades; no obstante, evita el consumo nocturno e incluso al caer la tarde, porque tiene alto valor energético. Por otra parte, aunque no lo sientas en el paladar, ella tiene azúcares que de comerlas a ciertas horas del día aumentarán tu peso; lo ideal es que te limites a comerla en un horario en el que requieras vitalidad.

Ají picante. Aunque para algunos les suene raro, no lo es. Este singular fruto tiene su encanto en la irritación que causa y que conocemos como sabor picante; al que cada vez más personas buscan en una deliciosa comida y o en la cena como pastas, caldos y carnes. La razón por la que no se debe incluir en la alimentación nocturna es porque es super energizante, gracias a la riqueza de la sustancia Capsaicina que acelera el metabolismo, mientras aumenta la temperatura corporal; lo que significa que no te favorecerá a la hora de buscar el sueño.