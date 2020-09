$!3 claves para emocionar y vender más a través de Instagram

Posicionar tu marca debe ser tu objetivo principal si tienes una cuenta en las redes sociales. Pero esto no es algo de la noche a la mañana ni es una cuestión fuera de lo que es la persona en sí; o sea, de tu esencia, por lo que lograr conectar con los usuarios no es algo más que emocionar, como lo presenta la experta en Marketing Digital, Yan Suriel (@yansuriel_) en su cuenta de Instagram: “Conectar con tus clientes a través de las emociones ya no es una opción, es la solución para diferenciarte del resto y crear una marca memorable”, afirma.