$!3 claves para pasar una cuarentena feliz

Ya la rutina cambió, por eso no podemos seguir corriendo hacia metas que no son importantes. Nuestra rutina antes de la cuarentena quizás fue la misma por años y años. Cargada de múltiples actividades, algunas hasta simultáneas, y de un corre corre que no nos permitía enfocarnos en lo realmente importante. ¡Paremos! No se trata de correr para llegar primero, se trata de llegar bien.



Pensar