3 ejercicios para trabajar piernas y glúteos en casa

Si necesitas prepararte para el verano y volver a lucir como nunca el traje de baño, estas sencillas y divertidas rutinas, hechas por el coach de entrenamiento y nutrición @willy_aponte, son perfectas si no cuentas con mucho tiempo para hacer deporte, pero no quieres dejar de sentir los beneficios que el ejercicio proporciona en tu cuerpo y mente. Sólo necesitas un poco de espacio, música (por supuesto), muchas ganas para mantener la constancia diaria al trabajar estas tres rutinas y no descansar hasta haber terminado el entrenamiento. ¿Te animas? Los resultados no se harán esperar.