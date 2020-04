$!3 pasos para ser ecoamigable mientras te quedas en casa

Volver a la esencia del principio no es atrasarnos sino una oportunidad para rectificar el camino. Estamos en casa como en tiempos remotos pero con el conocimiento que da el estar en el futuro de esa época, una ecuación ideal para construir un buen futuro por nosotros mismos y por los que amamos. Crear una amistad con el planeta es el mejor paso, las emisiones se han reducido por la baja del flujo vehicular, pero no es suficiente si continuamos llenando de desperdicios los mares y la tierra por ser mal administradores de los recursos que tenemos.

Cuando compres. Procura adquirir solo lo que sabes que necesitas para evitar los desperdicios innecesarios, de los que adquieras escoge los que menos afecten el medio ambiente; no hay que descuidarlo nunca. Evita adquirir fundas plásticas, ya que son un un derivado del petróleo y tiene una vida sumamente prolongada con muy poca utilidad, es mejor optar por bolsas reusables que son duraderas.

Al estar en casa. Controla el consumo excesivo del agua del grifo, hay escasez y muchas personas no tienen el preciado líquido. Ahora que tienes tiempo querrás durar horas muertas bañándote, lo que significa una gran cantidad de agua, por favor busca otra actividad que te de ese sentimiento de bienestar; tampoco es necesario lavar el carro en estos días que no sales, pásale una esponja seca para que le retires el polvo u hojas si le caen y listo, ni siquiera hay reuniones donde quieras presumir su brillantez. Haz lo posible de que los miembros del hogar se congreguen en un mismo lugar, al menos en lo que dura el día, ésto para evitar el gasto de energía con el encendido de varios aires acondicionado o abanicos por el extremo calor que hay o que se enciendan varios televisores y demás... Los servicios básicos son un derecho al que todos debemos tener acceso y si lo malgastas estarás condenando a otros a no tenerlo y deberás pagar en dinero tu derroche.