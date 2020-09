$!3 responsabilidades que no debes atribuirle al hermano mayor

“Cuida de tu hermanito” o “tienes que dar el ejemplo”, son algunas de las frases que repiten los padres a sus hijos mayores, sin darse cuenta de que estas vienen cargadas de unas exigencias emocionales en las que, muchas veces, no se tiene en consideración la edad del propio niño. Así lo explica la coach de padres Lyn Glass en su cuenta de Instagram @madresrealesrd. A propósito de que hoy se celebra el Día del Hermano, te compartimos las responsabilidades que, según la experta, no debes atribuirle a tu hijo mayor.

No tiene que dar el ejemplo. El hermano mayor tiene todo el derecho de desempeñar su rol como compañero de juegos y aventuras, y no de modelo a seguir. No porque sea más grande significa que deba sentirse cohibido de hacer algo por miedo a cometer errores. De hecho, equivocarse y aprender de los errores es parte del desarrollo sano de todo niño.

No debe asumir todas las tareas del hogar. Es importante que las tareas del hogar se dividan de acuerdo a la edad de cada hijo y se detalle lo que le corresponde a cada quien. El hermano mayor no debe ser quien cargue con todo.

No está para cuidar a sus hermanos. Muchas veces los padres crían bajo la idea de que como hermanos mayores, deben cuidar a los más pequeños, lo cual no es correcto. Quienes deben velar por los niños son los adultos, no los hermanos. No debes depositar una responsabilidad tan grande sobre los hombros de tu hijo que, aun siendo adolescente, no tiene la madurez emocional adecuada para hacerse cargo de esta tarea.