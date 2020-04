$!3 tips financieros para sobrevivir en tiempos de crisis

Cuando se habla de ahorrar, siempre se resalta la importancia de tener un fondo de emergencia para que, cuando ocurran situaciones inesperadas como la que estamos viviendo a causa del coronavirus, se pueda sobrevivir sin tener que hacer malabares o romperse la cabeza.

Sin embargo, hay que ser honestos. La realidad es que no todo el mundo tiene la misma disciplina para ahorrar pensando en una posibilidad, pues ¿qué tan común es que en cuestión de meses una pandemia se apodere del mundo y ponga un stop a nuestras vidas?

Si no te preparaste para enfrentar una crisis como esta, ahora no es el momento de sentirte culpable ni auto regañarte. Lo importante es salir a flote de la mejor manera posible. Para que lo hagas no dejes de leer estas recomendaciones financieras por parte de la especialista en el tema Kirssy Lorenzo.



Descarta lo innecesario