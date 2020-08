$!4 claves para cambiar tu mentalidad hacia el dinero

El solo hecho de pensar que los demás tienen suerte por haber conseguido lo que poseen o que no tienes las habilidades, cualidades y conocimientos para ser una persona financieramente saludable, te quita las posibilidades de serlo

Los grandes analistas y expertos en materia de dinero aseguran que lo primero que debes hacer es cambiar tu mentalidad hacia el mismo. “La transformación total de su dinero comienza con un desafío. El desafío es usted. Usted es el problema con su dinero”, dice Dave Ramsey.

Sabemos que los patrones que tenemos de riqueza y pobreza, son adquiridos por nuestros padres, comunidad y demás, que han tenido influencia en nosotros. Pero también es cierto que dejamos de ser niños hace años, y que no podemos culpar a los demás de no enseñarnos lo que a ellos no saben.

Aquí te traemos cuatro recomendaciones para cambiar tu mentalidad hacia el dinero, de la experta en finanzas personales y master financial coach, acreditada por Dave Ramsey’s, Aura Cruz (@aurarod).