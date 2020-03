$!4 consejos para reducir los gastos en la casa

No es un secreto para nadie que el dinero es un factor fundamental en la vida de todos, este influye directa o indirectamente en nuestro crecimiento y en nuestro bienestar. Por esto, saber administrarlo es vital para todos. Pero, ¿qué pasa cuando tienes todo bien medido, pero no sabes cómo reducir los gastos? Aquí te compartimos algunas recomendaciones para que aprendas a ahorrar, invertir de forma inteligente y gastar solo lo necesario.



1. Controla la alimentación

No te recomendaremos que dejes de comer, ¡jamás! Pero sí que vigiles bien lo que gastas en tu alimentación: comer fuera, hacer compra con hambre, ir al súper sin una lista, desperdiciar comida cocinando de más y luego desecharla, dejando pasar las ofertas, comprando diariamente en el colmado o yendo al súper entre semana son las formas más comunes de desperdiciar dinero en comida, por eso te recomendamos.

· Come fuera solo en ocasiones especiales.

· Cuando vayas al súper ve con una lista y sin hambre.

· Planifica cada comida de cada día.

· Aprovecha las ofertas.

· Prepara tu comida y llévala para el trabajo.

· Haz compra en grandes cantidades.

· Intenta que no haya sobras, si guardaste comida no olvides que está en la nevera.

2. Regula el transporte o combustible

Aunque te digas una y otra vez que necesitas un vehículo propio, no es cierto. Si aún no tienes uno no veas esto como una necesidad o que, si llega a tu vida, la hará más simple y económica. Los autos, de cualquier modelo que lo elijas, son muy caros y requieren muchos gastos: reparaciones, recambios, revisiones, etc. Sin embargo, si ya tienes uno, no es necesario ir a todas partes en él; estos son nuestras recomendaciones.

· Usa el transporte público.

· Caminar o andar en bici le hace bien a tu salud.

· Si buscas un carro elige uno que se adapte a ti, mientras más pequeño más económico.

· Elige un seguro económico.

· Para ahorrar combustible, llena el tanque.

· Evita acelerar de forma agresiva.

· Chequea el vehículo periódicamente, evita los grandes golpes.



3. Limita los servicios: luz, agua, gas, internet, cable...

Estamos atados a muchísimos servicios para “sobrevivir”; algunos de estos pueden considerarse básicos y otros solo servicios superfluos. En este caso es bueno determinar cuál de estos son realmente una necesidad, o cuales queremos. Considera hacer un uso apropiado de los mismos, para que la mayor parte de tu dinero no se vaya en luz, internet y teléfono. Aquí te compartimos algunos consejos.

· Apaga los aparatos eléctricos cuando no estás (abanicos, aire, luces, radio, televisión).

· Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los estés usando.

· Utiliza aparatos de bajo consumo.

· Si tienes contratado un servicio de teléfono, asegúrate de que sea el que necesitas, no vale la pena tener 200 o 1,000 minutos en tu plan si no acostumbras a hacer llamadas.

· Si tienes un plan de teléfono, internet y cable y solo usas internet es tiempo de cambiar de plan, no pagues por algo que no consumes.

· Los planes de cable no son necesarios, con internet puedes tener el canal que quieras en tiempo real.

· No pagues una membresía del gym si solo vas 1 o 2 días a la semana, busca otra alternativa.

· Usa de forma correcta tus aparatos eléctricos, la televisión no es una radio y consume mucho más.

· Usa la televisión o el ordenador, no ambos.

4. Compra inteligente