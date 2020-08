$!4 recomendaciones para generar percepciones de impacto y posicionar tu marca

“El marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Ya se ha dejado de vender productos, ahora se vende experiencias. No compramos un vehículo por sus funcionalidades, lo hacemos por las emociones y sensaciones que nos producirá el sólo hecho de tenerlo ”, así lo expuso la experta en marketing Yan Suriel ( @yansuriel_ ) en su cuenta de Instagram, dejando claro que “todo pasa y sólo la experiencia permanece”.

La experta explicó en la publicación todo con ejemplos y ofreció cuatro recomendaciones que no puedes dejar atrás, si tu objetivo es impactar y posicionar tu marca. “Ya no es un carro, ahora es libertad. Ya no son flores, ahora es amor. Tampoco es un viaje, ahora es un sueño. Y así los productos ahora son sentimientos y anhelos”. El consumo como tal está basado en emociones.