$!4 sabores que te recordarán el amor

El amor entra por la boca dice un proverbio popular, sin embargo, no hay que encasillarlo, en realidad entra por todos los pequeños detalles que aprecian los sentidos y hasta más allá. Un alimento por sí solo no te enamora, no se trata de un embrujo, sino de una experiencia detrás de ese sorbo o mordisco, al que la mente le otorga el poder de saltar en tu cabeza y paladar al tan solo escuchar de este intenso sentimiento.

Es que el amor se mide, se huele, se mira... se come y cada pareja tiene sus propias vivencias con la que construyen la fórmula perfecta para crear la magia; lo que hace difícil hacer una lista que abarque tanta variedad. En la siguiente hemos pensado en los más universales, que, si no te representan, al menos te recordarán que hay sabores con el poder de hacerte suspirar.