$!5 áreas donde debes poner límites con los niños

1. Define Horarios. Los niños no pueden hacer lo que ellos quieran cuando quieran. Es importante definirles un horario para cada cosa: sueño, televisión, uso de electrónicos, tareas (por ejemplo: cuando termines la tarea ves tv, cuando se acabe el episodio te vas a bañar, después de un cuento vamos a dormir).

2. Compras. Los niños no determinan el momentos en que se pueden comprar cosas y momentos en que no, y los padres definen lo que se puede comprar en cada momento (por ejemplo, establecer de antemano si vamos a la juguetería o al súper “hoy vamos a comprar X cosa, hoy no podemos comprar otra cosa para ti”)

3. Permitir espacios. La casa puede tener muchos espacios, pero todos no son para todo. Es importante definir con los niños e que espacio se puede hacer cual o tal cosa: en qué espacios se puede correr/brincar, donde se puede comer, donde se puede jugar con determinados juguetes (pelotas, pintura, etc.)

4. Fortalecer la comunicación. Hay acciones con las que no se piden las cosas. Con la comunicación, expresando sus ideas, hablando es la forma adecuada y respetuosa de pedir las cosas.

5. Responsabilidad en la casa. Los niños necesitan tener responsabilidades en la casa y sobre todo conocerlas, estas dependen de la edad del niño pero siempre deben ser definidas y claras (por ejemplo, recoger sus juguetes).

Los niños que conocen los límites desde pequeños saben tomar mejores decisiones y desarrollan una mejor comunicación con quienes lo rodean.