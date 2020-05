$!5 claves para escribir de forma fluida en redes sociales

¿Quieres escribir algo, pero no te surgen las palabras? Es normal que cuando queremos compartir lo que pensamos con palabras, no nos fluya la inspiración para plasmar nuestras ideas de forma correcta. Nos trancamos, nos estresamos y esto en ocasiones nos quita hasta el deseo de publicar.

Si eres de los que no les importa para nada las redes sociales o lo que escribes, no hay problema, este artículo no es para ti; pero si te encanta escribir o te gusta conectar con lo que compartes, te ofrecemos algunas recomendaciones para que desarrolles tu escritura y fluyas en esta cuarentena.

Además, si estás trabajando, tu marca personal o de negocio no puedes darse el lujo de tomarte todos estos días de receso, ahora más que nunca debes publicar buen contenido. Las personas, por el tiempo de ocio, están más pendientes de lo que haces por redes sociales.

Puede que por la tensión del momento no puedas fluir a la hora de escribir y crear tus posts, por eso aquí te damos 5 claves para tener fluidez a la hora de escribirlos: