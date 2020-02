$!5 claves para llevar una relación armoniosa con tu ex (cuando hay hijos de por medio)

Sin embargo, cuando hay hijos de por medio, es casi imposible ignorar o borrar por completo a esa persona de tu vida. Esa es la razón por la que la mejor opción (sobre todo por el bienestar de los niños que tienen en común) es llevar una relación cordial con tu ex pareja, y, por qué no, incluso hasta con su nueva conquista.

Luego de una ruptura sentimental, probablemente lo que menos te pase por la cabeza es seguir en contacto con tu ex pareja. Y es que, admitámoslo, en ese momento de duelo o a veces incluso hasta de rencor, se hace más fácil recordar sus defectos que las cualidades positivas que, en su momento, te hicieron pensar que ese era el amor de tu vida.

1. ¡Mantén tu distancia!

Antes de intentar entablar una buena relación con tu ex, lo primero que debes hacer es mantener tu distancia de esa persona, al menos al principio. Aunque esto suene contradictorio, Domínguez explica que el contacto cero durante la etapa de duelo intenso permite procesar y sanar oportunamente, porque como bien dice la experta, “sin duelo no hay sanidad”.

2. Sé un modelo para tus hijos

3. No pretendan ser los mejores amigos

Llegados al punto tres, Domínguez aclara que aunque debe promoverse la relación armoniosa por el bienestar de los hijos, tampoco se deben sobrepasar los límites de la cordialidad. Esto quiere decir que tu ex y tú no deben ser ‘canchanchanes’ o amigos íntimos, pues no es lo más viable, sobre todo si tanto tú como él se encuentran saliendo con otras personas.