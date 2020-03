$!5 claves para sobrevivir a los grupos de Whatsapp

Por esto, se hace necesario al momento de crear un grupo, e stables normas para mantener la paz, la armonía y la funcionalidad del mismo, con reglas simples como: solo hablar de temas referente al motivo del grupo, no responder si no sabe, o no enviar mensajes masivos, religiosos o de motivación, podría ser el inicio para sacar el mejor partido a esta alternativa .

1. Marca reglas. Si creaste el grupo, o eres un integrante que puede opinar al respecto define reglas, es importante delimitar que se permite y que no, para que todos estén a gusto, se sientan respetados y el motivo por el cual se creó el chat no se pierda. (no enviar notas, no textos largos, no 500 mensajes para decir un párrafo, no memes, no gif, no palabras ofensivas, solo hablar del motivo del grupo, no spam, no política, no religión, etc)

2. Ignorar. Esta debería de ser una función de la app, pero no. Así que toca cada quien ignorar de forma personalizada ya que todos tenemos ideas, formas, costumbres y responsabilidades distintas. No permitamos que mensajes poco productivos nos distraigan, molesten o saturen.

3. Borra conversaciones sin leer. Esta es la vieja confiable hasta que WhatsApp diseñe otra mejor función. No debes de sentir remordimiento al borrar la conversación de un grupo sin leerla, en ocasione estos grupos superan los 1,000 mensajes y es para volverse locos leerlos uno por uno. Si fueran importantes para ti es probable que te etiqueten y si son urgentes te escriben privado, así que ¡a borrar sin remordimiento! Además tanta información causa ansiedad y te hace perder tiempo. (Restricciones aplican)

4. Silenciar grupos. Esta es una de las mejores funciones que tiene la aplicación, esta opción es ideal para esas conversaciones en los que no te puedes o quieres salir, pero que hablan un montón y es molesto escuchar tanto pin, pin, pin. (Para activarla, solo debes dar clic sobre el nombre del grupo y pulsar en silenciar).

5. Salir del grupo. Si realmente no tenemos ningún interés por permanecer en ese grupo no es obligatorio, podemos comunicarlo de forma diplomática y salir, no todos lo tomaran a bien, así que elige las mejores palabras para despedirte. No es tan difícil, aunque podría herir sensibilidades.