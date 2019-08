$!5 consejos para ejercitarte con disciplina

¿Qué es la disciplina?

La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas, como en sus vidas en general.

Pero yo la defino más como la capacidad de controlar impulsos y lograr las tareas, aun sin deseo de hacerlas, que nos llevará a esa meta que hemos establecido en cualquier aspecto de nuestras vidas.

Quizás es algo que hemos rechazado por años porque lo asociamos con algo negativo. Desde pequeños nos decían “necesitas disciplina”, como algo militar, para controlarnos, pero les puedo asegurar que de todos los ingredientes necesarios para el éxito el más importante es cultivar la disciplina.

Sin ella, ahorrar, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, en fin, cualquier meta, por sencilla que sea, se vuelve difícil, por no decir imposible.

Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo logramos ser disciplinados?

1. Lo primero es ser consciente. Reconoce en qué áreas de tu vida te falta disciplina, como la dieta, tu economía, etc. Repasa cuáles son las consecuencias de tu indisciplina: el sobrepeso, los problemas de salud, temas económicos, conflictos familiares, etc. Piensa en cómo estos afectan tu vida robándote felicidad y paz mental. Ahora visualiza, con todo lujo de detalles, cómo sería tu vida sin esos problemas. Comprobarás que la disciplina, lejos de incomodarte, te libera. Cuando actúas de una manera disciplinada descubrirás que tienes más tiempo, energía y paz mental para disfrutar de la vida.

2. Establece una rutina. Establece los pasos que debes dar. Ejemplo: tomaré un día para planificar y preparar mis comidas para no fallar, o saldré 15 minutos antes del trabajo para ejercitarme.

3. Sé realista con tu plan. No establezcas más de tres hábitos nuevos al mismo tiempo.

4. Sigue el plan durante 21 días consecutivos. Esta es la cantidad de tiempo que toma fijar un hábito.

5. Elimina la voz negativa y escucha la positiva. Si antes nunca conseguiste mantenerte en la dieta, o dentro de tu presupuesto, quizás hay dentro de ti una voz negativa que a cada rato te lo recuerda, o te hace creer que el fracaso es inevitable. Reconoce esa voz y recuerda que es solo un pensamiento en tu cabeza que te desmotiva y trata de llevarte a la zona de confort, que no es otra cosa que la rutina de siempre.

Si aplicas estas recomendaciones, estoy segura de que lograrás cultivar tu disciplina. Si estás decidido a lograr tu mejor versión, este plan es ideal para ti, 21 días de buenos hábitos, ejercicios y alimentación, asequibles para ti. ¡No hay excusas! ¡Vamos con todo!

Texto: Hiedy Paniagua es mercadóloga y publicista con más de 17 años de experiencia; experta en nutrición y vida saludable, es la creadora de la primera plataforma 360 de bienestar y fitness Holafit