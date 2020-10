$!5 consejos para hablar de sexo con tus hijos

5 consejos para que sea fácil hablar de sexo con tu hijo

2. La educación no necesita cita. Con cada acción que haces estás educando, por eso es recomendable que aproveches cada ocasión para aportar a tus hijos: mientras van de compras, en el cine, o hasta en el parque. No hay que esperar que hagan algo y luego utilizar la frase “tenemos que hablar” para orientar a los hijos sobre el sexo. Evita que se sientan avergonzados, escucha sus opiniones, deja que hagan preguntas. Es posible que tu hijo no pida información si percibe que estás incómodo al tratar el tema. Otros podrían ponerte a prueba haciendo preguntas incómodas. Habla abiertamente y hazle saber que puede preguntar lo que sea.

3. Inicia pronto y trátalo como un tema común. Los temas de sexo no se limitan a la adolescencia y a la vida adulta. Mientras más temprano inicies, más fácil será para todos. Según una investigación realizada por The Conversation y publicada en su página web: “Tanto los padres como los adolescentes reconocen que todo es más fácil cuando estas conversaciones empiezan pronto y cuando los padres hablan de sexo con tanta naturalidad como sobre cualquier otro tema. Hablarle de sexo a los hijos desde la primera infancia y con un lenguaje apropiado a su edad es la mejor opción. La regla de oro es que si un niño es lo bastante mayor como para hacer una pregunta, también lo es para recibir una respuesta sincera que no remita a cigüeñas que traen bebés”, afirman.

4. No lo sabes todo, permítete aprender con tus hijos. Por lo general no todos recibimos la misma educación, y lo que sucedió hace 20 o 30 años no es lo que sucede hoy. Por eso, muchos padres no recibieron educación sexual y no saben cómo hablar de sexo con sus hijos. Actualmente los niños y adolescentes tienen más información de sexualidad que cualquiera y gracias a la tecnología ellos saben que pueden preguntarle a su amigo Google cualquier cosa. Por eso hablar de sexo parece un reto insuperable. Lo importante es que si, como padre, no tienes la respuestas a las preguntas de tus hijos, te eduques: hay muchos talleres, libros y recursos online disponibles. “Muchos padres nos dijeron que aprendían a la vez que sus hijos, y que buscaban información en internet cuando aparecían cuestiones difíciles”, afirma el artículo en The Conversation.