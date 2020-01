$!5 consejos para iniciar y hacer realidad las metas del 2020

Ser realista con tus resoluciones

El primer paso es definir lo que quieres lograr en los próximos 12 meses, pero será de gran ayuda establecer metas prácticas que estén dentro de tu alcance. Tratar de cumplir una meta “imposible” solo resultará en tiempo perdido y que aumente tu frustración por haber fallado. Piensa bien en lo que quieres lograr y lo que significará lograrlo antes de incluirlo entre tus objetivos. Por cierto, no hay un límite establecido en cuanto a las resoluciones de Año Nuevo, puede ser una o pueden ser varias, pero lo que no puedes perder de vista es si es algo que se puede hacer.

Hacer un plan de ataque

Un paso a la vez...

Ok, si has llegado a este punto quiere decir que ya sabes lo que quieres lograr y cómo lograrlo, pero ahora viene el momento más importante: dar inicio a tu plan para cumplir tu resolución del 2020. En muchas ocasiones ese primer paso puede ser el más difícil y surge la tentación de posponerlo hasta que llegue un momento más ideal, por ejemplo, “empezaré el próximo lunes” es una frase que ha entorpecido la realización de la resolución de muchas personas. Lo más recomendable es empezar lo antes posible y sin pensarlo mucho. Simplemente hazlo.

Evitar tropezar con la misma piedra

Los errores están permitidos

Nadie es perfecto y está permitido cometer errores, así que si por algún motivo no puedes cumplir con tu tarea del día o rompes la dieta o no puedes asistir al gimnasio, o sea lo que sea, es importante no rendirse, no importa qué tan frustrado te sientas. Quizás sea difícil, pero debes mantenerte firme y continuar un paso a la vez hasta alcanzar tu meta.