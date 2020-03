$!5 consejos para triunfar los primeros días en tu nuevo trabajo

Los primeros días en un nuevo trabajo son vitales. Hay quienes con los nervios se van de una como si siempre estuvieron ahí y otros a quienes sus nervios o timidez les hace comunicarse por señales; ambas cosas dicen mucho de ti y no debes olvidar que estarás en la mira de todos porque eres el único desconocido. A continuación te damos algunos consejos para que salgas triunfante, al menos si pasas los primeros días de prueba.

Trata de crear un vínculo saludable con tus compañeros y el entorno

Saluda, siempre saluda con buen tono de voz y sonrisa agradable. Saca el tiempo para explorar y conocer cómo funciona el sistema y toda la cultura que lo mueve para que te puedas montar triunfante en su trampolín. No ignores, ni subestimes a nadie, todos pueden ser pieza clave para lograr tu permanencia en el lugar. Haz preguntas, para esto deberás identificar a alguien que te evoque confianza, para unas cosas y, para las otras, acude a tu jefe directo.

Haz networking

Evita ser el sabelotodo

A la gente no le agrada este tipo de conducta y estará muy dispuesta a demostrarte que no sabes nada, poniendo piedras de tropiezo; no necesariamente se produce al hablar, sino también con actitudes, como pretender trabajar más que lo que están haciendo los demás o querer acapararlo todo.