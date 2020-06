$!5 consejos para volver a la covidianidad

Hemos vivido una línea de sucesos que han alterado el estado psicológico de las personas en general; ya tuvimos que aceptar los mismos junto a los distintos cambios de nuestra forma de vivir en medio de una larga cuarentena.

Hoy vemos cómo, poco a poco, diferentes sectores de nuestro país han ido abriéndose a una cotidianidad –distinta- pero que busca la normalización de sus operaciones paulatinamente. Muchas familias por igual ya se han ido reintegrando de forma presencial al trabajo que habían estado realizando desde casa o de los que habían sido suspendidos debido a que esos negocios debían estar cerrados por tiempo indefinido.

Cuando los cambios que vivimos alteran el estado psicológico de la persona, la adaptación es muy importante para volver al equilibrio y la estabilidad. La estabilización se considera como la capacidad para adaptarse a los cambios y como una propiedad de la mente humana en relación a su entorno con el fin de mantener la estabilidad emocional y el equilibrio psicológico.

Hoy más que nunca el ser humano ha podido comprobar que está sujeto a múltiples cambios constantemente, ya sean de un tipo u otro. No bien nos estábamos adaptando a una forma cuando ya tenemos que volver a reiniciar el modo de adaptación a otra manera de convivencia.

He tenido casos de niños que no entienden porqué ya los padres no pueden quedarse todo el tiempo en casa, mientras que ellos deben continuar su asistencia a clases virtuales; por un lado todo se queda igual, por el otro, las salidas sociales, el acceso a sus padres y el diario convivir les ha cambiado nuevamente y esto les ha provocado confusiones y en algunos casos ansiedad de separación, inducida muchas veces por el miedo a un posible contagio por la salida continua de sus padres.