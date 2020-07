$!5 cuentas de Instagram (dominicanas) que deberías seguir

No sé si les pasa al igual que a mí, pero, cada tanto me gusta buscar users en redes que de veras sean such an inspo, así sea en cuanto a moda, arte, deporte, cocina, memes, reports... por desconocimiento, y alguna que otra cosa, no daba con estos en el ámbito local, así que les paso esta listilla de las que considero las “dominican accounts” que simplemente deberían seguir y obviamente la razón para motivarles. Y, sí, de vez en cuando buscaré cuentas fuera del territorio criollo. ¡Empezamos!