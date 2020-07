$!5 cuentas de Instagram que pueden llamar tu atención

Sí, seguir una cuenta en redes lleva un poquito de “es que le conozco”, “si no le sigo se molestará” y un millón de argumentos más que cada tanto se podrían tornar como un sin sentido; no estoy exenta de esto, por si esperaban otra cosa. La serie de usuarios que les presento a continuación rinden para mí un mensaje de coherencia y ‘comunican”; con algunas de ellas me tomó tiempo el proceso de identificación y las demás las sigo hacía ya un tiempecito prudente. Te propongo estas 5 cuentas para llenes tu línea de tiempo de buenos posts, entretenidos e inspiradores.



@mariaconchitaarcala

Muchos son los que tienen una plataforma como esta pero pocos tienen VOZ. Le he estado prestando muchísima atención durante los últimos meses y respeto cuando mujeres como ella van más allá de promocionar una marca, existe mucho más antes y después de una acción como “COMPRAR”. Definitivamente María Conchita Arcalá (Nombre real) es una persona aterrizada que planta sus pies en los zapatos de su audiencia. En mi test tiene un A+.



@elbrifin

Hermano del @scnackreport, con tono animado y plataforma lo bastante vectorizada, se compromete a no aburrirnos mientras nos mantienen al tanto sobre las noticias más relevantes y frescas. ¿Que si lo logran? Me parece que sí, desde las bio súper cómicas que hacen sobre sus seguidores, la brifipedia donde aprendemos sobre algunos términos coloquiales con su origen demostrado, el podcast y una serie abundante de segmentos a disfrutar.



@carosantanas

En un futuro no muy lejano espero un puesto en la cadena CNN para Carolina, una mujer de caracter crítico y noticioso, que con su forma neutral e imparcial nos permite ver las distintas caras de cada invitado que recibe y es puesto a prueba en “La gran Pregunta”, segmento que sale al aire todos los miércoles en Youtube. Es significativa la ligereza y elegancia de sus formas, posicionarnos de cara a lo que acontece no siempre resulta divertido, pero te aseguro que en esta ocasión podrías ver el segmento acompañado de algún snack y libreta.



@Carasaf

Me consta que su presencia e infuencia en redes es a base de pura perseverancia. Humorista y actor [conocido por El Hombre (2009), En medio del dolor (2014) y Catastrópico (2017)], lo genial de este chico es su capacidad de hacer buen humor con un sello bastante dominicano o criollo, por decirlo de alguna manera. Lo que realmente me parece interesante es que no se detiene solo a “hacer chistes” sino que también presenta a sus seguidores un cuestionamiento social que nos obliga a pensar y analizar nuestra postura en temas de actualidad.



@tabablanchard

¿Que no conoces a este señor? Por favor, dale FOLLOW. La personalidad tan potente, carismática y divertida de este productor fílmico me resulta un como shot de energía de Vita Place. Sí, ¿ese potecito verde que arde miles al llegar a tu garganta y que luego agradeces? Sí, ese, creo que me di a entender. Volviendo con Tabaré, este caballero, aun expresando su opinión honesta, más cruda y transparente tiene un efecto en ti que no te permite ir al próximo video en cola sin antes terminar de escucharle. No logro descifrar cómo es capaz de darte un super speach sin alcanzar el minuto. Muy reconocido en el ámbito de las producciones de arte visual. ¿Dije ya que también es músico? Este fue uno más que utilizó su canal para enviar un significativo mensaje al país.

Pamela Núñez es artista y estilista de moda. ( )