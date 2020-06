$!5 escapadas locales para estrenar la reapertura del turismo

Alojamientos ecológicos. Lo oferta hotelera que ofrece República Dominicana es bastante diversa, así que no hay porqué pensar siempre en los mismos lugares a la hora de una escapada. ¿Qué te parece si esta vez mejor te inclinas por un hotel ecológico? Después de tanto tiempo aislado en casa de seguro te vendrá bien apreciar nuevamente la naturaleza mientras apoyas el turismo local y sostenible. Entre las opciones que tienes para elegir se encuentran Eco del Mar, en Pedernales; Dominican Tree House Village y Unique Eco Hotel, en Samaná; Paraíso Caño Hondo, en Hato Mayor; y Platón Ecolodge, en Barahona.

Dosis de historia. La Zona Colonial es uno de esos lugares en los que no importa qué tantas veces vayas, siempre pasarás un momento agradable. Aunque es muy probable que ya hayas visitado gran parte de sus museos, por excursiones de la escuela o la universidad, hay otros poco comunes que no muchos conocen, como la Fábrica del Tabaco o el ChocoMuseo. Si tienes hijos, es una buena oportunidad para que vayas con ellos y les des un recorrido por nuestra historia. Para hacerlo aún más divertido, ¿por qué no andar las calles de la Zona en bicicleta mientras disfrutan de la brisa de verano?