$!5 experiencias eco a descubrir en tu próximo viaje a Punta Cana

No es ningún secreto que el @grupopuntacana es reconocido por sus buenas prácticas de turismo sostenible, hasta el punto de haber sido premiado con la Medalla de Oro de “Travel Weekly” en la Categoría de Eco Friendly Green Resort. Una filosofía eco que trasciende a todo lo que le rodea. Si tu próximo destino es Punta Cana, bien merece la pena una visita a todos sus proyectos, abiertos para todo el público, de esta forma garantizarás no dejar un impacto eco-negativo en tu próximo viaje. Además, te aseguramos que aprenderás mucho más no tan solo sobre cómo cuidar nuestro planeta, sino tu propio país.