$!5 juegos sexuales para salir de la rutina en verano

Hacer el amor no tiene que ser aburrido ni monótono y menos en este verano. Actualmente hay muchas formas para convertir una noche de sexo en inolvidable, gracias a juegos o formas con las que puedes sacar el mayor provecho a tu encuentro íntimo.

Puedes pintar con lo que decidas, pinceles, plumas, dedos. Y donde decidas: boca, cuello, pezones, abdomen, muslos... Luego solo queda recorrer con la lengua todo lo que has pintado. Y lo mismo tu pareja debe hacer contigo.

Con este juego debes dejar salir tu complejo de realeza y darle rienda suelta a la imaginación. Este juego es uno de los más sencillos entre todos los juegos sexuales ya que solo tienes que dar órdenes y obedecer. Debes jugarlo por turnos: ahora yo, luego tú. El objetivo es que tu pareja haga lo que le ordenes mientras tu estés al mando y viceversa. Aquí nadie puede decir que no. Las reglas del juego son simples: no puedes pedir que te toque, bese o haga algo con tu cuerpo y no puedes pedir que haga algo que le haga sentir incomodidad.

Puedes iniciar con cosas simples como: “el rey dice que te quites el vestido” y luego debes esperar la orden de tu pareja. Este juego pueden llevarlo hasta el nivel que quieran, por ejemplo: “la reina dice que te sientes en esa silla” y luego dejar que todo arda.

¿Y si unimos el sexo y la gastronomía?