$!5 libros de escritores dominicanos que probablemente no conocías

Estamos en el siglo XXI, y aunque hay libros de autoría dominicana que se han convertido en clásicos de nuestra literatura nacional, es importante reconocer a los autores que están ayudando a ampliar, aún más, el panorama literario de nuestro país. Desde el extranjero han surgido nuevas voces que han crecido rodeadas por la cultura dominicana, que buscan rendir, recalcar y personificar a la misma a través de sus escritos. Muchos de estos libros, que ya han sido aclamados internacionalmente, nos recuerdan que como dominicanos nos corresponde apoyar el talento que ha surgido, y continúa surgiendo, de nuestras propias aguas. Con opciones para todas las edades, y todos los gustos, te queremos mostrar cinco libros publicados por autores dominicanos de cuya existencia probablemente no sabías.

1. “The Poet X”, por Elizabeth Acevedo

Elizabeth Acevedo nació en Nueva York, ciudad a la que sus padres emigraron desde la República Dominicana. Aunque es de natalicio americano, su primer idioma fue el español, y la cultura que aprendió de sus padres fue la dominicana, por lo cual ambas de estas cosas han quedado impresas en sus libros. Su primera novela titulada “The Poet X”, que fue publicada en el 2018, relata la historia de una adolescente llamada Xiomara Batista, que utiliza la poesía como el vehículo que le permite comprenderse y comprender el mundo en el que crece. Escrita en inglés, la novela cuenta también con la peculiaridad de ser relatado en forma de prosa, narrando la historia de Xiomara a través de sus poemas. Un libro dirigido a jóvenes adultos, donde las diferentes luchas de la protagonista quinceañera, que van desde choques con su “Mami” y la iglesia hasta problemas amorosos con el chico que le gusta, hacen de esta historia un relato con el que todos nos podemos identificar. Si te interesa leer más libros escritos por Elizabeth, ya está disponible su segunda novela titulada “With the Fire on High”, publicada en mayo de este año.

2. “Yun Yun (pa’ la calor)”, por Karlina Veras

Con una colección de microrelatos, este libro escrito por Karlina Veras explora temas de la cotidianidad desde un punto de vista cultural dominicano. La autora, que ahora vive en Londres, narra sus relatos usando una voz que resalta lo criollo y lo coloquial, buscando mostrar a través de su obra cómo el día a día nos muestra como somos en realidad. Este libro, perfecto para los dominicanos, nos enseña la realidad de nuestra cultura y de nuestra vida en el Caribe, provocando una reflexión por medio del uso de la narrativa y la creatividad. Karlina utiliza sus experiencias como dominicana y emigrante para crear un producto final que resuena en sus lectores, sean dominicanos o no. El libro, escrito en español, fue puesto en circulación este año.

3. “Para Cenar habrá Nostalgia”, por Fior Plasencia

La autora de este poemario, Fior Plasencia, nació en Jarabacoa, donde vivió hasta los doce años, edad a la que se mudó con sus padres a la ciudad de Nueva York. Esta mudanza, y la transición de una cultura a otra en sus años de pre-adolescencia, es la experiencia que da vida a esta colección de poemas. Algunos escritos en español, en inglés y otros en spanglish, la autora utiliza la expresión poética como el puente entre los dos mundos que existen dentro de ella. Ya sea que te guste o no la poesía, las vivencias honestas de una emigrante dominicana serán para ti una lectura en la que podrás entender un poco más de lo que significa ser un “dominicano en lo’ paise’ ”.

4. “Soledad”, por Angie Cruz

Publicada en el 2001 y escrita en inglés, “Soledad” fue la primera novela de la autora Angie Cruz. Una historia relatada desde el punto de vista de una joven llamada Soledad, este libro muestra el lado complicado de la vida familiar y las secuelas que traen el tratar de huir de la misma. Igual que algunas de las autoras mencionadas anteriormente, Angie nació en Nueva York de padres dominicanos, por lo cual las tramas de sus obras están cargadas de la influencia cultural de nuestro país. “Soledad” no es la excepción, ya que se empeña en demostrar el conflicto que existe dentro de aquellos que son expuestos a dos culturas opuestas. En esta novela la protagonista es obligada a enfrentar preguntas acerca de su identidad de las cuales huyó para no tener que contestar. Aparte de esta novela, Angie publicó otro libro titulado “Let it Rain Coffee” en el 2005 y espera por la publicación de su obra más reciente, “Dominicana”, que será puesta en circulación en septiembre de este año.