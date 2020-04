$!5 mangas para leer en la cuarentena

Si no tienes claro que es un maga, te ponemos un ejemplo “manga es lo mismo que el cómic, pero japonés ", se refiere a las historietas de origen japonés y el dibujo que se emplea en estas mismas. Actualmente hay un sinnúmero de categorías que puedes tener como opción para leer, entre estas están: deportivos, aventuras, peleas, suspenso, paranormal, psicológicos, sangrientos, sexuales, misterio, etc.

2. Akira. La obra de Katsuhiro Otomo se convirtió en clásico instantáneo cuando fue publicada por primera vez en 1982. La historia nos traslada a un futuro apocalíptico: 2019, ciudad de Neo-Tokyo, reconstruida sobre las ruinas de la capital de Japón tras la tercera guerra mundial, donde Tetsu, un apasionado de las motos, descubre que tiene poderes psíquicos extraordinarios... No sólo es un clásico el manga, también la película de animación japonesa inspirada en él, dicha película se encuentra en Netflix.

3. Hajime No Ippo. Si eres fanático del boxeo este te dejara encantado por su realismo, creado por el autor Jōji Morikawa que además de ser un mangaka, es un mánager de boxeadores. Esta cuenta la historia de Makunouchi Ippo un chico muy reservado que trabaja en un barco de pesca junto a su madre, el cual solo le da tiempo para estudiar y trabajar. Un día es salvado de unos abusones por un boxeador profesional y aquí empieza la evolución de Ippo para ser un profesional en el deporte. Este manga cuenta con un anime de tres temporadas y una película.

5. One Piece. Sería un sacrilegio hacer una lista de mangas y no incluir el manga de Eichiro Oda, un manga que esta entre las historias más vendidas en todo el mundo y se acerca a superar en ventas los libros de Harry Potter con 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Tras la ejecución de Gol D. Roger, el rey de los piratas, se inicia una nueva era de piratería, ya que muchos buscan el One Piece, un tesoro legendario que perteneció al rey. Luffy es un muchacho que inicia su viaje para reunir una tripulación pirata propia y emplea los poderes elásticos que adquirió siendo un niño, cuando comió accidentalmente una de las frutas del diablo.