$!5 mejoras en el hogar que no valdrán la pena cuando vendas

No permita que su deseo de actualizar su casa rebaje el valor de mercado de su casa. Antes de hacer realidad una fantasía de renovación, considere si el proyecto dará sus frutos cuando esté listo para vender.

1. UNA COCINA DE CALIDAD DE CHEF

“Si haces encimeras de mármol y tienes electrodomésticos de alta gama, podrías gastar USD$100,000, y eso no significa necesariamente que tu casa valga USD$100,000 más”, dice Beatrice de Jong, experta en tendencias de consumo para Opendoor, una empresa de compra y venta directa de viviendas con sede en San Francisco, California.

Si le encanta cocinar, una cocina de alta gama podría ser el mejor regalo para usted. Pero, si cree que una revisión masiva tendrá un impacto importante en el valor de reventa, es posible que se sorprenda. Una renovación de cocina de lujo recupera solo el 54% de su costo en valor agregado, según el informe Costo vs. Valor de 2020 de la revista Remodeling .

2. PINTURA DIY

“Un buen trabajo de pintura no es fácil”, asegura Sarah Cunningham, una agente de bienes raíces con Ethos Design + Remodel en Boise, Idaho. “Todo está en el trabajo de preparación, y la mayoría de la gente no quiere hacer el trabajo de preparación”. Contratar a un profesional para pintar puede ayudar a garantizar un resultado más atractivo.

3. UNA SUITE PRINCIPAL AMPLIADA

En cuanto a reducir el espacio en el armario, los códigos de construcción residencial no exigen que las habitaciones tengan armarios. Pero, Arienti dice: “Si remueves el armario de una habitación, a un comprador potencial ya no le parecerá una habitación”.

“Si pasas de cinco habitaciones a cuatro, y puedes hacer que funcione, no es gran cosa”, dice Arienti. Pero advierte que perder una habitación en una casa más pequeña podría significar un precio de venta más bajo.

4. ALFOMBRAS DE PARED A PARED

5. UNA PISCINA

No importa si es de borde infinito o por encima del suelo: cualquier piscina puede ser vista como un inconveniente por compradores que no quieren lidiar con el mantenimiento o el seguro. Incluso en la Florida, una piscina no agrega valor, comparte Liede DeValdivielso, una agente de bienes raíces de Keyes Company en Miami-Dade.

Si está pensando en revender, no vale la pena; nunca recuperará el costo, asegura DeValdivielso. Pero, si la usará y la disfrutará, instálela.