$!5 motivos para una escapada inolvidable a The Westin PuntaCana

Vivir en el paraíso es como alojarse en The Westin Puntacana Resort & Club. Y es que cuando quieres desconectar de verdad, es tan importante el alojamiento como el destino en sí. Es el caso de este hotel, uno de los pocos de esta cadena situado en una zona de playa, que desde 2013 se ha convertido en uno de los grandes atractivos del PuntaCana Resort & Club, una ubicación que le da la libertad de moverse por todas sus instalaciones.

¿La razón? Si buscas alejarte de la filosofía “todo incluido” y estándares de nivel, permitirte vivir una experiencia personalizada y libre es una de las muchas razones para enamorarse de este hotel que lo tiene todo para una estancia slow de lujo, ya sea con la familia o en pareja. Desde luego, si quieres sentirte especial estás en el lugar correcto.

Y es que The Westin PC no solo desprende buena energía, sino que la contagia. Desde que pones un pie en su recepción, la tranquilidad y la atención personalizada se sienten en cada rincón gracias a un equipo cercano y afable cuyo único objetivo es facilitarte la vida porque ha sido diseñado para el bienestar del viajero. Pero vamos por partes, te damos cinco razones para perderte durante un fin de semana en él. Y te prevenimos: si entras, no querrás irte nunca.