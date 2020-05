$!5 pasatiempos para compartir con mamá

Aprender un idioma

Jugar videojuegos

Clases de cocina

No todos dominan el arte culinario de preparar deliciosos platos pero si ya has decidido que ha llegado la hora de aprender, no hay maestra más apropiada que mamá. En los casos de madres que también necesitan consejos gastronómicos no hay por qué preocuparse, ya que pueden contar con un sinnúmero de aplicaciones y canales de YouTube que ofrecen toda la información que necesitan.