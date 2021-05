$!5 películas sobre la maternidad, 100% recomendadas

Son conmovedoras, algunas lacrimógenas y otras te hacen reír a carcajadas, pero sobre todo te ponen a pensar sobre los diferentes tipos de crianza. Karina Larrauri, Sharon Sued, Yadhira Pimentel, Eva Arias y Aisha Syed comparten con Estilos sus películas favoritas sobre la maternidad que no puedes dejar de ver. Wonder (Karina Larrauri)

Karina Larrauri con sus dos bombones, Diego y Matías Ozores. (Fuente externa)

"Wonder es una película que me emocionó. Siento que refleja en su historia la naturaleza de la maternidad, que no es más que un amor incondicional lleno de retos en la búsqueda de la felicidad y el desarrollo de nuestros hijos. Una película además imprescindible para familias que quieren educar en valores porque aborda e involucra amistad, frustraciones, amor, inclusión pero sobre todo superación". Hillbilly Elegy (Aisha Syed)

Aisha Syed con su `miniyo´ Olivia Hadasa D´Oleo Syed. (Fuente externa)

"Lloré muchísimo con esta película. Creo que Hillbilly Elegy pinta de una manera cruda y a la vez conmovedora lo que significa ser mamá en ocasiones y situaciones en las que a veces uno siente que quiere salir corriendo. Hay tres generaciones y es súper interesante ver la relación de la abuela con su hija, que es la mamá del niño, así como la relación entre la mamá, el niño y su hermana, y compararlas y contrastarlas a lo largo de la película. Recomendada 100%.

Lion (Sharon Sued)

Sharon Sued con sus peques, Sienna y Silvan. (Fuente externa)

"La historia de esta película es muy conmovedora. Vi Lion hace unos años y aún recuerdo como ayer la sensación que me causó, las emociones encontradas de ver a un pequeño de 5 años perdido en una estación de tren en la India y que esto lo alejaría de su familia por tanto tiempo, de llegar a estar en orfanatos y ser adoptado por otra familia lejos de su país; aunque no estuvo solo, nunca perdió la esperanza de volver a encontrar a su madre y sus hermanos. Cuando crece su empeño por encontrar a su familia lo hace ser una persona inquebrantable, buscando con determinación y acompañado solo de los recuerdos. Esto tiene tantos mensajes hermosos, cómo nunca perdió la esperanza de volver a ver a su madre, cómo ese amor de madre mantuvo a esta mujer llena de fe para volver a tener a su hijo entre sus brazos, aunque por momentos sintieron que no era posible, esa chispa de esperanza siempre estuvo ahí y, a pesar de los años, ese amor crecía cada vez más a pesar de todo. Esta historia está basada en hechos reales y es difícil de imaginar lo que pasó este niño y su madre". Stepmom (Eva Arias)

Eva Arias con sus dos retoños, Matías y Milán. (Fuente externa)

"Cuando pienso en una película sobre el amor de madre no se me sale de la cabeza “Stepmom” con Julia Roberts y Susan Sarandon. Es un filme que proyecta el amor de dos madres, la biológica y la madrastra que hace todo lo posible por tener una buena relación con los niños sin éxito alguno y es constantemente criticada por la madre biológica de los mismos. Luego la historia va cambiando con un enfoque muy claro “el bienestar de los niños”. Entonces nace la solidaridad, el entendimiento, la tolerancia, el respeto y una madurez importante a partir de un quiebre contundente al enterarse la madre que va morir de cáncer. En ese momento florece ese amor sin medida de la madre y el totalmente desinteresado de la madrastra, decidiendo la primera renunciar al orgullo y trabajar en equipo por el bienestar emocional de los hijos, pasando la madrastra a ser una pieza valiosa en la vida de ellos sin ninguna intención de reemplazar a su madre. Ella se enamora de ellos y con ayuda de la madre los prepara para su ausencia. Siempre me resulta fascinante ver cómo estas dos mujeres logran una calidad humana que significó una roca efímera para la salud emocional de toda la familia. Hoy en día soy madre y madrastra, ¡y me siento identificada con ambas! Con la madre por poner por encima de todo la felicidad de sus hijos y con la madrastra por cómo, sin querer ocupar ningún puesto, busca ganarse con gran respeto el amor de sus hijastros. Amo a mis hijos y amo a mis hijastros y me derrite el corazón ver ese amor entre ellos también. Y aunque la película es de 1998, y desde el primer día me conmueve, hoy en día la vuelvo a ver con más madurez ¡y la sigo encontrando increíblemente humana e inspiradora!". ¿Qué esperar cuando estás esperando? (Yadhira Pimentel)

Yadhira con sus princesas Yalía y Yaimar. (Fuente externa)