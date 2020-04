$!5 plataformas de noticias satíricas (para despejar la mente)

The Daily Show

The Onion

Lo que comenzó como un diario de noticias satíricas hoy en día es una página web en la que se pueden encontrar artículos y videos sobre eventos reales y ficticios, todos satirizando el formato y estilo de las fuentes tradicionales de noticias. The Onion también incluye una popular sección no satírica de entretenimiento conocida como The A.V. Club.