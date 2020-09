$!5 razones por las que debes tener un perfil de LinkedIn

“ Para tiempos interesantes, como esta situación que estamos viviendo, hay que implementar medidas igualmente interesantes. Y una de ellas (gracias al distanciamiento social) es el hecho de estar presente digitalmente”, agrega. Según explica Argüello, antes de la pandemia habían muchos profesionales que no lograban entender cómo desempeñarse en redes sociales, especialmente a nivel profesional, pero afirma que hoy en día esa curva de aprendizaje ha tenido que aplanarse de forma violenta producto del proceso que estamos viviendo, “que es literalmente adaptarte o morir”, según el creador del ÜWebinars “LinkedIn en tiempos de crisis”. Y aquí es donde entra LinkedIn.

Esta plataforma, según el asesor, combina “el demográfico profesional que de por sí es anti-redes (porque encuentra que es una pérdida de tiempo, no le gusta o no lo entiende, o simplemente prefiere comerse su almuerzo mientras está caliente que hacerle una sesión de fotos primero y comérselo frío) con la red social perfecta para quien está interesado en dejar una huella positiva con el menor esfuerzo posible”.

Al referirse “al menor esfuerzo posible”, lo dice no porque sea fácil, pero sí porque LinkedIn, desde su postura, es la red social que menos exige a su usuario a nivel de frecuencia producción de contenido. “No es como Instagram que más o menos hay que estar alimentando el monstruo cada 8 horas (que es más menos la vida útil de un post)”. Por esto el profesional comparte cinco razones por las que deberías abrir una cuenta en LinkedIn (si aún no lo has hecho). O actuallizar y mantener bien tu perfil si eres de los que abrió su cuenta hace un tiempo, subió su foto, puso su título y después más nunca se acordó de él.