$!5 series para disfrutar el primer fin de semana largo del año

Con este fin de semana largo se presenta la perfecta oportunidad para iniciar el 2020 poniéndose al día con sus series favoritas o descubriendo nuevos shows que le proporcionarán horas y horas de entretenimiento. A continuación veremos algunas opciones que incluyen series de estreno, aquellas que cuentan con nuevas temporadas y por lo menos una que es considerada la mejor serie en la historia de la televisión.

The Witcher

Basada en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski y adaptada para Netflix por Lauren Schmidt Hissrich, “The Withcer” es Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan. Este show cuenta la historia de Geralt de Rivia (Henry Cavill), un cazador de monstruos mutante que trata de sobrevivir en un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. Poco a poco Geralt descubre que su destino está vinculado con el de la hechicera Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) y la joven Princesa Cirilla (Freya Allan). La primera temporada de esta serie ya está disponible en Netflix.





The End of the F***ing World

Este show es una adaptación de una novela gráfica del mismo nombre creada por Charles S. Forsman y es protagonizado por Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie, Tim Key y Will Rogers. Esta serie cuenta la historia de dos jóvenes de 17 años: Alyssa (Jessica Barden), una chica que odia a todo el mundo y James (Alex Lawther), quien está bastante seguro de que es un psicópata. Cuando se forma una conexión entre ambos ella lo convence para que la acompañe en un peligroso viaje en busca de su verdadero padre. Hasta ahora esta serie cuenta con dos temporadas disponibles en Netflix.





Lost in Space

Adaptada en la serie original del mismo nombre creada por Irwin Allen para la televisión en 1965, esta serie de ciencia ficción es protagonizada por Toby Stephens, Molly Parker, Parker Posey, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall e Ignacio Serricchio. En este show vemos como en el año 2048 la familia Robinson es seleccionada para participar en una misión para colonizar un nuevo planeta, pero después de un aterrizaje forzoso en un mundo alienígena, ellos deben de luchar contra todo pronóstico para sobrevivir y escapar los peligros que los rodean. Ambas temporadas de esta serie están disponibles en Netflix.





Spinning Out

Esta serie original de Netflix creada por Samantha Stratton y protagonizada por Kaya Scodelario, January Jones, Willow Shields, Sarah Wright Olsen y Johnny Weir. Aquí conocemos a Kat Baker (Kaya Scodelario), una prometedora patinadora de alto nivel que está a punto de retirarse después de una desastrosa caída que la sacó de la pista de competición, pero en vez decide continuar su carrera como patinadora en pareja con un compañero rebelde y talentoso, decisión que la hace correr el riesgo de exponer un secreto que podría destruir toda su vida.





Breaking Bad