$!5 tendencias para darle la bienvenida al otoño en tu hogar

Suculentas y cactus para un toque natural

Los jardines verticales están muy de moda. El hecho de no tener espacio al aire libre en casa ya no es excusa para crear tu propio huerto, pues con una pared de tu balcón o terraza, basta. Pero ahora las plantas no solo se limitarán a los espacios exteriores; también las incluiremos en la sala, dormitorios y hasta comedores para darle ese toque natural que tanto nos hace falta tener en el hogar en estos tiempos para respirar aire puro. Las plantas más utilizadas serán las suculentas y los cactus, pues además de que requieren de menos cuidado que otras especies, van bien en cualquier ambiente y lucen bastante coquetas.