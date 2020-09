$!6 claves para tener un sexo oral satisfactorio para ambos

“Hay personas que no tienen esa capacidad de disfrutar y hay personas que no quieren hacerle el sexo oral a su pareja. Entonces para la mujer y para el hombre es muy importante que se den el permiso de dejarse ir y disfrutar”, afirma la especialista.

1. Disfrútalo . No se trata de hacerlo o que te lo hagan, sino de disfrutarlo y transmitir ese deleite. Según artículo publicado en El Confidencial, es tiempo de cambiar el chip y dejar de pensar que el sexo oral es un paso de estimulación para pasar al coito, sino más bien un acto que tiene su fin en sí mismo. “Observa la cara de tu pareja y sus reacciones. Ese contacto visual resultará muy excitante para ambos”, afirman. Como explica la sexóloga y terapeuta matrimonial Moushumi Ghose, en 'Men's Health' “esta practica no tiene que ser un trabajo. Cuanto más cómodo y agradable resulte, lo harán con más entusiasmo y más a menudo”.

3. No te límites . El sexo oral no es solo el pene y el clítoris, sino todos los alrededores. Está claro que en los genitales es donde se concentra la mayor acción, pero no es la única, toda la zona alrededor tiene terminaciones nerviosas que pueden ser muy erógenas para tu pareja. Descúbrelas y ten en cuenta ciertas subtramas, para que tu película concluya con un final feliz. Tus manos pueden acariciar sensualmente tanto sus testículos, senos (si aplica) como su períneo. Y quién sabe, puedes cruzar más allá.

6. Trata de tener un final memorable. Aunque en el sexo oral no llegan ambos en el mismo momento es bueno entender cuál es el final. Y avisar a tu pareja cuando casi estés llegando al clímax, porque todos somos distintos y quizás tu pareja prefiera que culmines fuera de su boca o viceversa. Otro punto importante del gran final es que no termina cuando quien está recibiendo la caricia termina. No, no... así que evita mostrar que todo ha terminado y empieza a ayudar a tu pareja a que tenga su final feliz.