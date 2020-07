$!6 cosas que prometiste no hacer nunca como padre (y no salieron como pensabas)

Leandro Díaz, chef

“Yo digo que soy un padre de toda la vida, porque fui papá muy joven; tengo seis hijos, tres nietos (Jordan, Jaden y Carlos Manuel) y otro en camino. Mi primer hijo lo tuve con 15 años, apenas un niño; así que en mi caminar he tenido a Leandro Antonio (35 años), Cristina Desirée (30), Rodrigo Javier (29), Gabriella Desirée (20), Juan José (14) (incluyo al hijo de Nielsen que está conmigo desde los tres años y para mí es mi hijo aunque no sea de sangre), y Adriana (4). Mis hijos siempre me han derretido, he sido débil con ellos, principalmente con las hembras; y con las que he tenido más oportunidad de convivir es con las dos pequeñas, Gabriella y Adriana. Algo que siempre dije que nunca haría, porque a mí me pasó mucho, es pegarles, siempre dije que a mis hijos nunca les iba a poner un solo dedo encima, no es parte de mi filosofía como padre, aunque sí soy un padre peleón, gruñón, y me considero muy complaciente, algo que me trae mis problemas con las madres por eso, como es comer viendo la televisión, un dulce antes de la comida o jugar con videojuegos, y con los castigos soy súper flexible. No soy de poner castigos, soy más de llamar la atención.

Aunque yo siempre he sido permisivo, siempre he sido muy dado a complacer; pero con las hembras yo siempre decía que no iban a tener novio hasta cierta edad, pero al pasar el tiempo uno lo va entendiendo porque uno lo vivió y no me metí en eso cuando tuvieron su noviecito con 14 o 15 años, pero eso era algo que yo pensaba de forma tajante (antes)”.