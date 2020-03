$!6 curiosidades (que te interesa saber) sobre la vagina

La vagina es un órgano que tiene un súper poder, puede hacer o crear cosas increíbles, así como simbolizar cosas absurdas. Cada una resulta tan distinta a la otra y hay tabúes en todo el mundo que giran alrededor de ella. En este artículo te compartiremos seis curiosidades o datos que te servirán para toda la vida. Más allá de que una vagina tiene el poder de dar a luz, o puede levantar un gran peso, este espacio de nuestro cuerpo está envuelto en muchas más curiosidades ¡Toma nota!

La secreción vaginal es completamente normal. ( )

1. La secreción vaginal es normal

Aunque siempre vivimos con la lucha de que los fluidos son poco higiénicos y en ocasiones pensamos que son producto de algo irregular en nuestro cuerpo, la secreción vaginal es completamente normal, esta se produce de forma natural expresándose con un flujo claro, suave o cremoso, y tiene un olor muy ligero que se puede describir como dulce o jabonoso. Cuando pasa a la ropa interior y se expone al aire libre es posible que su contextura se endurezca, lo cual también es normal. No es sucio, no es infección y los demás a tu alrededor no lo notan, si el color es el correcto solo es una muestra de que todo anda bien. La única alerta a la que debes prestarle atención es si tu flujo te provoca comezón, irritación y está decolorado o con mal olor, porque podría ser una señal de infección y una razón para consultar a tu médico.

La ropa interior puede provocar infecciones en los labios vaginales. ( )

2. No es necesario usar ropa interior 24/7, déjala respirar

Aunque no es lo común, no usar ropa interior todo el día tiene sus ventajas y entre ellas está que mejora tu vida sexual ya que tienes una nueva percepción de tu cuerpo y esto mejora tu desempeño sexual. También, un estudio publicado por Winton Hill Technical Center, Cincinnati, sostiene que un uso prolongado de la ropa interior puede provocar infecciones en los labios vaginales, mientras que no usar panties evita que las infecciones se propaguen, por eso los expertos recomiendan que de vez en cuando duermas sin panties para que la zona respire y con esto prevenir irritación en la zona.

El olor natural vaginal es un atractivo sexual para muchos hombres. ( )

3. La vagina no debe oler a flores, así que deja de usar desodorantes y duchas vaginales

Muchas mujeres tienen la sensación de que su vagina no huele fresca, especialmente cuando van a experimentar el placer oral, sintiendo que su olor es desagradable. ¡Seguro que te ha pasado! No eres la única, pero ¡basta ya! La vagina de por sí no tiene mal olor, solo huele a lo que es, a vagina, dejemos de pensar en eso, no hay nada de qué avergonzarse, el aroma es completamente natural e incluso tiene sus ventajas. Cuando piensas que tu vagina no huele bien no disfrutas del todo el sexo oral, sientes vergüenza respecto al respecto, pero la sexóloga y terapeuta Galen Fous asegura que el olor vaginal es un atractivo sexual para muchos hombres, ya que el aroma que desprende esta zona de tu cuerpo despierta el lado más primitivo del género masculino y la reacción química provocada por las feromonas, que es lo que los incita a tener relaciones sexuales. Asúmelo, el olor vaginal es uno de los mayores atractivos para los hombres, este actúa como un afrodisiaco para ellos porque despide una gran cantidad de hormonas encargadas de la atracción sexual. Dejando a un lado el tabú de la sexualidad y regresando al acto natural de la reproducción, podemos entender que nuestra vagina huele de esta forma porque estamos biológicamente diseñadas para que así sea. Otro factor que es necesario mencionar es que la vagina tiene un conjunto de microorganismo denominado flora o microbiota vaginal, y lo crucial, a la hora de la higiene, es preservar el delicado equilibrio de esos microorganismos, así que el uso de jabones perfumados o astringentes como el jabón de “cuaba” no son recomendables porque alteran la flora vaginal provocando infecciones.

Tu cuerpo funciona como un ecosistema en sí mismo. ( )

4. La vagina se limpia sola

No necesitas jabones, ni mangueras, ni ningún tipo de químico para limpiar tu vagina porque ese lugar de tu cuerpo funciona como un ecosistema en sí mismo y hace todo lo necesario para mantenerse balanceado. En caso de que quieras usar un jabón debes utilizar uno que sea neutro y solo en la parte exterior, es decir, en la vulva. No metas tus dedos enjabonados a tu vagina. ¿Por qué? Porque cuando usamos cualquier producto alteramos el PH natural de la misma, y esto -como ya mencionamos- provoca infecciones. En caso de notar un olor irregular, puede ser señal de una infección. No trates de arreglarlo con jabón, visita al ginecólogo.

La ropa interior de algodón ayuda a mantener la vagina libre de exceso de humedad. ( )

5. Usa ropa interior de algodón

Usar ropa interior con telas como seda, satén y encaje no está recomendado para uso diario, ya que pueden irritar la vulva o modificar el PH. Estas piezas deberían ser usadas solo para momentos específicos. Para el uso diario es bueno llevar ropa interior de algodón porque muchas mujeres son sensibles a las infecciones vaginales y la ropa interior de algodón ayuda a mantener la vagina libre de exceso de humedad y permite que el área respire al ofrecer una mejor ventilación, regular el PH vaginal y ser más segura porque su confección no está expuesta a procesos químicos.

Los polvos de talco producen resequedad, vulvovaginitis y favorecen la formación de bacterias. ( )

6. ¡Deja de poner talco en tu vagina!