$!6 etapas del círculo de la procrastinación

1. Seguridad falsa



2. Pereza



3. Excusas



4. Negación



5. Crisis

¿Qué hacemos o decimos en esta etapa?

-Me doy cuenta que no he tomado acciones relacionadas con el proyecto o la asignación.

-Ya casi es el plazo de la entrega.

-Se me ha hecho tarde.

-Debo realizar este proyecto o asignación lo más pronto posible.

-No tengo tiempo para hacer nada más que no sea el proyecto o la asignación que tengo pendiente concluir y entregar.

-Prometo no volver a dejar ningún proyecto o asignación para el último momento.

-Podría haber salido mejor, de haber invertido más tiempo en realizarlo.