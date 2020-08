$!6 mejores tatuajes de flores y sus significados

1. El girasol representa la vitalidad

2. La margarita: símbolo de inocencia y fe

“Me quiere no me quiere” es una expresión que se utiliza al deshojar una margarita. Esta creencia que busca supuestamente determinar si alguien te quiere o no, es muy conocida en nuestro país (República Dominicana). Para deshojar una flor y considerar la posibilidad de que con ella puedas determinar el cariño de alguien se necesita inocencia y eso mismo es lo que simboliza esta flor. Además su significado está ligado a la religión y a la relación con la Virgen María y el niño Jesús. Otro significado que se le atribuye es el de paz.