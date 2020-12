$!6 regalos sexuales para encender la pasión en Navidad

Ya sea que la tengas en el closet y no la uses, o que necesites una 911, utiliza piezas sexys para la noche de nochebuena. Actualmente es muy fácil encontrar lencería con un toque navideño, quizás puedes darle un poco de picardía a tu “cena” vistiéndote como una Chica Claus o como un Santa. Vestirse sexy, dejar la picardía salir y tener una noche erótica con tu pareja es un regalo que enloquece.

Con este regalo puedes detallar la cita y cada cita debe terminar con una rica, innovadora y atrevida sesión de sexo. Esto no quiere decir que solo en los días marcados en el calendario tendrán reacciones sexuales, sino que en esos días harán algo más erótico y atrevido de lo habitual. Este regalo puede crear una complicidad porque ambos pueden esperar con gran expectativa la fecha, para hacer eso con lo que tanto fantasean.

Un regalo chulísimo para Navidad es un juego erótico de mesa, la versión sexual del parchís o el Monopoli puede ser una forma de recuperar los juegos sexuales o de descubrir aspectos que aun desconoces de tu nueva pareja.

Es bueno que tenga claro que con un regalo que estimule su sexualidad, le estás dejando claro a tu pareja que quieres compartir o explorar juntos esa experiencia íntima. Si aún no lo has hecho ¡estás a tiempo! No vayas a lo típico, arriesga un poquito más y regálale a tu pareja algo que la sorprenda y la saque de la monotonía. ¡Atrévete a más!