$!7 claves para que tu hijo desarrolle buenas relaciones interpersonales

El ser humano es un ente social, y por ende necesita relacionarse con los demás para su desarrollo. A pesar de que estamos llamados a vivir en sociedad, las relaciones interpersonales no suelen ser tan fáciles de manejar y se hace necesario aprende a relacionarnos y adoptar buenas conductas para poder crear vínculos saludables.

"Para saludar y despedirse no es necesario dar besos y abrazos. Es inadecuado que tu hijo entienda que debe dar amor y afecto (besos y abrazos) a personas desconocidas o a personas que él no tiene el deseo de ser tan afectivo; esto es clave para protegerlos de posibles abusos", dice.

Tu hijo, no importa la edad, tiene mayor afinidad por ciertos amigos. Es importante permitirles esta elección, siempre haciendo un análisis de las razones por las que elige ese amigo en particular, lo cual implica evaluar los pros y contras. Esto debe ser un ejercicio a realizar desde que son bien pequeños, para que en la adolescencia y adultez elijan oportunamente y descarten aquellas interacciones que no son adecuadas.