7 trucos para organizar tu clóset de manera inteligente

1. Hay que planificar Sí, definitivamente es importante planificar ese momento pues suele ser un poco agobiante. La planificación nos va ayudar a mentalizarnos y organizarnos muchísimo más, en comparación a cuando tomamos la decisión de organizar nuestros clósets de manera repentina e impulsiva. De esta forma es más probable que dejemos la tarea a medias y no cumplamos con nuestro objetivo, que es optimizar el espacio y las piezas. Lo ideal es que ahora que tenemos tiempo en confinamiento elijamos un día destinado solo a esta tarea. Incluyendo en ella no solo el clóset, sino también las gavetas y cajones.

Un truco es la clasificación con labels o etiquetas. Si tenemos nuestras cosas en cajones de plástico, hierro, miembre o madera podremos identificar qué es qué y de esta manera también ahorramos tiempo. Y sí, como mencioné antes, podemos habilitar rincones en los lugares donde tengamos más espacio. Mi recomendación es que sea en la habitación si son cosas que utilizamos con frecuencia. Otra forma de optimización es destinar un lado del clóset para ‘frecuencia de uso’ y otro para piezas que no sean parte de nuestro día a día, por ejemplo: vestidos, blazers, chaquetas denim, chaquetas de leather, etc. Por último, también pudieras organizar tu ropa por color: es una manera de ubicar rápidamente una pieza que andemos buscando.

Recomiendo cajones grandes apilables de plástico o cestas e identificación con labels y etiquetas, en caso de no tener ningún clóset destinado para esto. Si tienes un espacio, pero es pequeño, te aconsejo los clósets modulares que puedes adaptar perfectamente a cualquier rincón, por pequeño que sea. Aprovecha la altura para priorizar en frecuencia de uso, lo que menos utilizas colócalo más arriba (colchas, mantas, etc.) , y lo de uso frecuente (como toallas) en los niveles más fáciles de alcanzar. Esto combínalo con cajones: si quieres un armario más acogedor opta por madera o natural, si no, los cajones plástico también son una excelente opción. Recomienda identificar todo con etiquetas.





7. Aroma en la ropa, sí o no