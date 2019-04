$!8 hábitos para conectar contigo mism@

Como dice el famoso dicho... “Cada cabeza es un mundo” y cada quien tiene sus gustos particulares, esas cositas que definen la personalidad y nos hacen personas únicas. Si todavía no has encontrado eso que hace click en tu mente, te compartimos una recopilación de actividades que pueden ayudarte a conectar con tu ser interior y se conviertan en un paso para encontrar esas cosas que te gustan y harán de tu día uno mucho mejor. Sal de la rutina, intenta cosas nuevas y rompe tu propia zona de confort.

¡Empápate de páginas desconocidas!

“Quisiera pero no puedo ni tengo tiempo para leer...” ¿Sabías que tienes tiempo suficiente para hacer lo que deseas? Para ser más precisos... ¡Tienes 24 horas cada día! Así que no pongas el tiempo como excusa. Recuerda que todo es cuestión de organización y ayudarte a ti mism@ a dejar pequeños espacios para dedicarte tiempo. ¡Lee! Lee siempre. Busca un pequeño espacio en el tiempo para leer unas cuantas páginas; es parte de nuestra naturaleza y la vida misma está escrita en los libros. Te ayudará mucho, no solo a despegarte de la rutina y eliminar la ansiedad, también proveerá a tu mente de una amplia imaginación y una mayor capacidad de crear y tener ideas. Al menos así lo dijo Joseph Addison una vez: “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”.

Sal, camina, conéctate con la naturaleza...

Conversaciones de calidad

Aprende a defenderte en la cocina

Busca tu sentido artístico

“Pinto y coloreo porque perderme en los colores me hace sentir en paz, capaz y feliz. Siempre encuentro la manera de que los colores transmitan un poco de lo que siento en el momento o simplemente no transmitan nada y sirvan como una razón, excusa para sonreír. No he tomado clases ni tengo experiencia, así que la mayoría de lo que hago es un auto reto a mis capacidades, aprendiendo cada día de las equivocaciones. En conclusión, pinto y coloreo porque me alegra el alma, mantiene mi mente distraída y en constante funcionamiento, y desafía mis capacidades para cada día encontrar una forma de hacer las cosas mejor”.