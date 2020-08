$!8 ideas para celebrar el cumple de los peques (sin salir de casa)

Si a los adultos nos resulta difícil la limitación de salidas con el toque de queda y confinamiento por el contagio del coronavirus, aún lo es más para un niño. Pero no poder celebrar su cumpleaños fuera de casa y sin la compañía de sus amigos no tiene por qué ser sinónimo de no hacer una gran fiesta. Aquí te damos algunas ideas para que puedas festejar su cumpleaños sin salir de casa y sin que otros niños entren en ella.

Y recuerda, queda prohibido: mencionar que otras festividades fueron mejores (años anteriores); decir para el próximo año te haremos una fiesta mejor; esto es lo que pudimos hacer; hablar de la situación actual y tragedias que nos afectan; y comparar con otras actividades de amigos o familiares. Y recuerda que la diversión desde casa tampoco tiene límites.