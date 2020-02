$!8 memes para saber si tu pareja es tóxica

Separado a su significado real, muchos utilizan los términos: “Novia tóxica” o “Novio tóxico” para referirse a esa persona con quien tienes una relación sentimental, pero en su comportamiento hay conductas de celos, control, manipulación, presión o simplemente que se trata una persona intensa con la que pueden llegar a sentirse asfixiados. En las redes sociales estas conductas “comunes”, que pueden visualizarse de forma graciosa para quien no la está experimentando, pueden ser expresadas en tono de burla con memes. Te compartimos con estos memes las principales señales que te darán un aviso de si estás con una persona tóxica.



1. Inseguridad: se compara con los demás o duda de sí mismo







2. Descarga sus frustraciones: tus sueños o imaginaciones no son reales







3. Egoísta: no hay que bloquear a los ex por el solo hecho de ser ex, ni para complacer caprichos de la pareja







4. Presiona a su víctima: no seas Trixie Tang, dejemos la agresividad a un lado







5. Culpa a través del chantaje emocional: si encuentras a una chica así, corre







6. Asfixiantes: ¿que el control qué? Para que no haya confusiones, a otros con ese cuento







7. Agresivos: si obligas a tu pareja a bloquear a alguien, estas siendo tóxico







8. Manipulan: drama, celos, manipulación y hasta terror en un solo meme